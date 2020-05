O guarda-redes português Beto Pimparel, ex-jogador do Sporting que veste agora as cores dos turcos do Goztepe, participou numa doação de material médico ao IPO do Porto. A instituição agradeceu o gesto nas redes sociais.





"O guarda redes português Beto Pimparel, em parceria com o grupo NewKare e a OriginPharma, doou ao IPO-Porto diverso material de proteção individual. Devido à variabilidade da oferta foi distribuída pelo Serviço de Física Médica, Serviço de Radioterapia e também pelo Serviço de Braquiterapia. O IPO-Porto agradece a generosa doação", pode ler-se na página do Facebook do IPO do Porto.