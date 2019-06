Sir Bobby Robson vai dar o seu nome a uma rua no Algarve, localizada, mais concretamente, no empreendimento Vila Sol, lugar do Morgadinho, freguesia de Quarteira. No dia 20 de junho, às 12h00, a Câmara Municipal de Loulé organizará a cerimónia de descerramento da placa toponímia "Rua Sir Bobby Robson".





O antigo treinador de Sporting e FC Porto faleceu há 10 anos.