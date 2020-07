Bolsa de Terras quer estimular novos projetos rurais

A COAPE - Cooperativa Agropecuária dos Agricultores de Mangualde - em parceira com o Município de Mangualde está a promover uma nova fase de candidaturas para a atribuição de terrenos para exploração agropecuária. Na área agrícola, pecuária ou pastorícia. Os empreendedores rurais têm aqui a oportunidade para começar os seus projetos.





São mais de 28 hectares de terrenos que neste momento estão sem utilização e que agora, aguardam nova vida. No âmbito do Bolsa de Terras, estão, assim, disponíveis para exploração por via do arrendamento direto. Os terrenos disponíveis situam-se em Mangualde, nas freguesias de Santiago de Cassurrães, Mesquitela e Cunha Alta, Cunha Baixa; Fornos de Algodres, na freguesia de Juncais, Vila Ruiva e Vila Soeiro do Chão; Nelas, na freguesia de Senhorim.Os interessados no arrendamento de terrenos devem formalizar a intenção de concorrer até 14 de julho para cideca@coape.pt, indicando o nome completo, número de contribuinte, data de nascimento, morada e naturalidade. Posteriormente serão contactados individualmente para a realização de visitas aos terrenos disponíveis, em data a designar.A formalização das candidaturas decorrerá entre os dias 20 a 22 de julho.A sessão pública de atribuição dos terrenos terá lugar no Auditório da Câmara Municipal de Mangualde, no dia 24 de julho, às 14h00.