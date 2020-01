Bolsonaro em nova polémica: «Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós»

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está envolvido em nova polémica, desta vez devido a declarações sobre os índios proferidas durante o tradicional discurso em direto nas redes sociais que leva a cabo às quintas-feiras à noite. "O índio mudou, está evoluindo. Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós", disse o chefe de estado brasileiro, que tem sido muito contestado pelas populações indígenas da Amazónia.



"Temos de fazer com que o índio se integre à sociedade, e que seja verdadeiro de sua terra. É isso que queremos aqui", acrescenta ainda o chefe de estado, numa altura em que anunciava a criação do Conselho da Amazónia, estrutura chefiada pelo vice-presidente, o general Hamilton Mourão, para "coordenar ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazónia". (No vídeo o discurso sobre a Amazónia começa pelos 11 minutos)









O presidente do Brasil chegou, esta sexta-feira, a Nova Deli, Índia, para uma visita oficial de quatro dias à Índia, onde, além de realizar reuniões com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, desenvolverá uma agenda de caráter económico.