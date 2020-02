Bolt vai lançar trotinetas elétricas em Portugal a partir de 4 de fevereiro

A plataforma de mobilidade Bolt, antiga Taxify, vai lançar pela primeira vez trotinetas elétricas em Portugal, em Faro. O lançamento do serviço foi feito hoje, dia 3 de favereiro, mas as trotinetas só estarão disponíveis amanhã.





"As trotinetas elétricas surgem como uma alternativa aos carros para percorrer curtas distâncias. Queremos que este serviço seja uma opção segura e por isso disponibilizamos funcionalidades de controlo de velocidade", disse David Ferreira da Silva, responsável pela Bolt em Portugal.Acrescentou que "em colaboração com a Câmara Municipal de Faro, estamos a criar as melhores práticas para uma utilização consciente das trotinetas elétricas, com o intuito de apostar na micro mobilidade sustentável e melhorar a circulação na cidade, ao mesmo tempo que contribuímos para a sua descarbonização".A empresa anunciou que nos primeiros meses de lançamento terá descontos para os utilizadores. O desbloqueio da trotineta vai custar 1 euro e o custo da viagem será de 15 cêntimos por minutos, com uma tarifa máxima de 19 euros por dia.À imagem do que acontece com outras marcas já a operar em Portugal, as trotinetas terão uma velocidade máxima de 25 km por hora, mas será disponibilizado na aplicação uma opção para iniciantes que automaticamente vai fixar uma velociade máxima de 15 km por hora.Para utilizar este serviço basta ter a aplicação da Bolt instalada no smartphone - disponível em sistemas iOS e Android - criar uma conta e inserir um método de pagamento. Nesta fase inicial serão disponibilizadas 200 trotinetas na cidade equipadas com um serviço de GPS, que irá permitir visualizar no mapa da aplicação quais os locais indicados para a recolha e entrega.Portugal será o quinto país em que a Bolt terá este serviço disponível, depois de Espanha, Estónia, Letónia e Lituânia.