Bombeiro de 21 anos morre em acidente durante combate às chamas em Oleiros

Um bombeiro de 21 anos da corporação de Proença-a-Nova morreu ontem e outros quatro ficaram feridos, dois deles com gravidade, num incêndio de grandes dimensões no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco.





Segundo apurou o CM, Diogo Dias estava desaparecido e foi encontrado carbonizado dentro da viatura capotada que seguia para o combate às chamas. Quatro bombeiros foram projetados para fora do veículo e o quinto elemento ficou encarcerado, sendo arrastado com a viatura para uma ravina.Entre os restantes operacionais há um ferido grave e um ligeiro.Este é o terceiro bombeiro a perder a vida durante o combate aos incêndios só no verão de 2020.No mesmo incêndio, um outro veículo dos bombeiros de Castelo Branco foi apanhado pelas chamas, mas a tripulação conseguiu escapar sem ferimentos.O fogo ameaçou várias habitações na localidade de Moutinhosa e chegou já aos concelhos de Proença-a-Nova e à Sertã. Foi já feito um pedido de reforço de meios.O vento intenso e a orografia do território têm dificultado o trabalho aos operacionais. No teatro de operações estão atualmente 575 operacionais de diversas corporações dos três distritos, apoiados por 184 viaturas.