Bombeiro equipado para incêndios urbanos vai correr Night Running em Chaves

Devidamente equipado e de garrafas de ar comprimido às costas Nuno Monteiro quer alertar a população para a problemática dos bombeiros e incentivar os mais novos a abraçarem esta carreira nos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves.Bombeiro e atleta de Trail e corridas de grande distância, Nuno Monteiro, também já foi notícia por participar na grande prova nacional intitulada ''Bombeiro de Elite'', que este ano se disputou em março na cidade de Coimbra e onde o flaviense, entre os 240 bombeiros que chegaram ao final alcançou um notável 7.º lugar da geral.Nuno Monteiro, desta vez volta a fazer a diferença e vai participar na mais participada corrida noturna da cidade de Chaves, a Aquae Flaviae Night Running, onde já estão inscritos perto de mil e setecentos participantes.Nuno Monteiro vai correr os 13 km da prova com o equipamento completo de incêndios urbanos e com as garrafas de ar comprimido às costas.O objetivo é fazer algo que nunca foi feito em Portugal, incentivando, mostrando e cativando os jovens para que se inscrevam na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves, onde Monteiro é bombeiros há mais de cinco anos.