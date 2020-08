Bombeiros e polícia chamados para escola em Berlim: suspeitas de alunos feitos reféns

Bombeiros e polícia foram chamados esta sexta-feira para uma situação de perigo, que ainda não foi determinada, numa escola em Berlim. Há suspeitas de alunos feitos reféns.





As forças de segurança estão a determinar a origem do alarme, de acordo com o porta-voz da polícia.Relatos nas redes sociais dão conta que os alunos estão fechados em salas de aula proibidos de falar, a chorar e com muito medo. Outros estudantes conseguiram esconder-se em casas de banho e tentam estrar em contacto com o exterior através de publicações no Twitter e mensagens para os familiares.Segundo os bombeiros, a situação está neste momento sob "investigação".O alerta foi dado por volta das 10h pelo diretor da escola.