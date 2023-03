Bonificação dos juros da habitação vai estender-se a créditos até 250 mil euros

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira que o limite máximo para a bonificação dos juros da habitação vai aumentar, dos 200 mil euros inicialmente previstos, para 250 mil euros. O apoio irá vigorar até ao final do ano, mas pode vir a ser prorrogado, se, "até lá, não se verificar uma normalização das taxas de juro"."Só são elegíveis [para este apoio] créditos para aquisição, construção ou obras para habitação própria e permanente, que tenham sido contraídos para um valor máximo de 250 mil euros", referiu o primeiro-ministro, após a reunião do Conselho de Ministros, onde foram discutidas e aprovadas propostas de alteração ao programa "Mais Habitação", apresentadas durante a consulta pública, que decorre ainda até dia 24.Essa bonificação dos juros será "paga retroativamente a janeiro deste ano" e destina-se a "famílias com rendimentos até ao sexto escalão de IRS, inclusive, e que estão com uma taxa de esforço superior a 35%". Esse apoio terá um "limite máximo de 720 euros ano, ou seja, 60 euros por mês", e variará em função do rendimento das famílias.