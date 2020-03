Boris Johnson com coronavírus

Boris Johnson testou positivo com o novo coronavírus. O primeiro ministro inglês apresenta sintomas ligeiros, que começou a notar quinta-feira em Downing Street, e vai isolar-se.





Johnson continuará a liderar o governo e a resposta do país ao coronavírus, de acordo com a BBC.Através do seu Twitter, Johnson já veio confirmar a notícia, dizendo que estava com ligeiros sintomas no dia de ontem e foi testado positivo com a covid-19. Está agora sob orientação pessoal do diretor médico da Inglaterra, o professor Chris Whitty.