Boris Johnson nega autorização para novo referendo sobre a independência da Escócia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, não autorizou transferir poderes para a homóloga escocesa, Nicola Sturgeon, com vista à realização de um novo referendo sobre a independência da Escócia. A decisão foi comunicada por carta esta terça-feira, tendo o líder britânico partilhado a missiva na rede social Twitter. "Outro referendo sobre a independência manteria a estagnação política que a Escócia tem enfrentado na última década... É hora de trabalharmos todos juntos para unirmos todo o Reino Unido", escreveu o líder do executivo britânico.





Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.



Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK pic.twitter.com/JjQp3X2J2n