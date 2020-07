Brasil: Mais dois ministros de Bolsonaro testam positivo à Covid-19

Depois do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, ter testado positivo à Covid-19 a 7 de julho, dois ministros anunciaram ter contraído o novo coronavírus. Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania, e Milton Ribeiro, ministro da Educação, confirmaram estar infetados e são o quarto e quinto membros do Governo a apresentar a doença, depois de dois ministros - Augusto Heleno e Bento Albuquerque - terem testado positivo para a Covid-19 após uma visita aos EUA em março.



Através do Twitter, Lorenzoni partilhou esta segunda-feira que realizou um teste de diagnóstico ao novo coronavírus após "começar a sentir sintomas que poderiam ser da covid-19" na noite anterior. "Passei por exames, entre eles o PCR, e o resultado saiu hoje e a covid-19 foi detectada. Desde 6ª [sexta-feira] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos", escreveu o ministro brasileiro da Cidadania, indicando estar a tomar, tal como Bolsonaro, medicamentos que não têm a sua eficácia contra a Covid-19 reconhecida cientificamente.





Mais tarde, Lorenzoni partilhou estar a sentir-se "bem melhor", em isolamento e a trabalhar a partir de casa.



Também o novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tinha tomado posse há apenas quatro dias, anunciou pelo Twitter estar infetado pela Covid-19. "Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente", escreveu, não indicando que tipo de tratamento estará a tomar.





Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente. — Milton Ribeiro (@mribeiroMEC) July 20, 2020





A cerimónia de posse de Milton Ribeiro como ministro da Educação aconteceu na passada quinta-feira de forma discreta, mas Jair Bolsonaro compareceu apenas através de video conferência.



O Brasil ultrapassou esta terça-feira as 80 mil mortes causadas pela Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registadas 632 mortes e 20.257 novos casos da doença no país, que regista um total de 2.118.646 de pessoas infetadas pelo novo coronavírus.