O guitarrista dos Queen, Brian May, revelou que esteve às portas da morte após sofrer um ataque cardíaco. A revelação foi feita na conta oficial de Instagram do artista, de 72 anos.





O músico acabou por ser transportado de urgência para o hospital onde foi assistido.O guitarrista dos Queen explica que teve dores "atrozes" e sofreu então "um pequeno ataque cardíaco": "14 minutos de dores no peito e rigidez. Percebi logo o que estava a acontecer". No hospital, os médicos detetaram três artérias congestionadas.No vídeo de sete minutos que publicou naquela rede social, o inglês diz ter ficado surpreendido com o que lhe acontece, sublinhando que sempre teve boa saúde.