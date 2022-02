Bruno de Carvalho dá conferência: «Destruiu-se o homem que levava o Big Brother às costas»

Bruno de Carvalho deu esta quarta-feira uma conferência de imprensa onde explicou, em alguns pontos, o envolvimento que teve com Liliana de Almeida no Big Brother Famosos. O antigo presidente do Sporting frisou que deu, juntamente com a ex-Non Stop, "as coisas mais lindas ao 'reality show'", e condenou a "pressão psicológica" pela qual esta passou, colocada pela produção do programa."Destruiu-se um homem na última gala. O homem que levou o programa às costas e que compreendia o jogo. As pessoas estavam felizes pelo que estavam a ver. O jogo para mim era de estratégia básica, foi 'boring' [secante]. Não me era motivador de grandes raciocínios...", começou por dizer Bruno de Carvalho, que condenou a "pressão psicológica" pela qual Liliana passou, muitas vezes imposta, segundo o mesmo, pela produção."Teve inclusivamente de ir ao psicólogo. Eu passava a ideia de que era manipulador mas só a queria proteger. A determinada altura a produção não tinha vontade que a nossa relação continuasse porque ela se dava com mulheres. Claro que recusei. Lidar com o amor dentro de uma casa 100 por cento fechada foi surpreendente e levantou-me logo um problema pessoal grave. Tenho princípios muito fortes e a lealdade é um deles, foi desesperante ter feito o que fiz à pessoa com quem estava cá fora. Ao início, quando quis sair, toda a gente pensou que era por causa da Lili. Não foi".O antigo dirigente leonino lamentou ainda a imagem que passou para a audiência. "Disseram-me para fingir ciúmes do Kasha e da Lili. Alinhei, pensei que era uma novela, mas depois percebi que as imagens que passaram cá para fora levaram as pessoas a pensar que eu era ciúmento...", referiu.