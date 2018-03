O ' Correio da Manhã ' avança esta terça-feira que Bruno de Carvalho interpôs, entre 27 de fevereiro e 7 de março, quatro reclamações de quatro processos de execução fiscal num valor de quase 3,3 milhões de euros.Precisa o diário da Cofina que todas as ações deram entrada no Tribunal Tributário de Lisboa, sendo que as três primeiras são colocadas contra a Direção de Finanças de Lisboa e a última (que entrou no passado dia 7) é interposta contra a Direção de Serviços da Justiça Tributária (DSJT), entidade que supervisiona todas as execuções de dívidas fiscais."Segundo apurou o CM junto de fonte próxima do presidente dos leões, as novas reclamações estão todas ligadas ao processo Polibuild, já que sempre que recebe uma notificação da AT para liquidar as dívidas, Bruno de Carvalho avança com uma contestação porque não reconhece as mesmas", pode ler-se no diário.