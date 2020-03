Bruno Novo deixa dicas para treinos em casa

O personal trainer Bruno Novo passou a tarde à conversa com os nossos leitores no site de Record e trouxe vários conselhos para os treinos em casa. "O burpee é o exercício mais completo, assim como treinos de diferente intensidade, que mexem com sistemas energéticos diferentes", confessou o PT, que acompanha vários jogadores profissionais. "Os atletas têm de ter um mindset muito elevado para que não caiam em hábitos sedentários pois podem estragar todo o trabalho desenvolvido", explicou, reconhecendo: "Nesta altura os profissionais da minha área foram fortemente afetados."

As redes sociais estão repletas de sugestões de treino mas... com cuidado. " Na área do fitness, que influencia diretamente a saúde, temos de ter um especial cuidado com as informações que escolhemos. Saber treinar é diferente de saber dar treinos", referiu.