Bruxelas autoriza injeção de 133 milhões na SATA, mas investiga apoios anteriores

A Comissão Europeia autorizou a ajuda de Estado do Governo português à SATA, com uma linha de liquidez de 133 milhões de euros, refere um comunicado emitido por Bruxelas que dá conta que foi aberta uma investigação para avaliar a legalidade de apoios públicos concedidos anteriormente.



O valor da ajuda estatal é inferior aos 166 milhões de euros do auxílio de Estado que foi solicitado pela companhia aérea açoriana em julho.