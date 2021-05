A Comissão Europeia está mais pessimista e reviu em baixa o crescimento do PIB português em 2021. Mas para 2022 vê a economia a crescer mais depressa, apontando para 5,1%. Os números foram publicados esta quarta-feira, nas Projeções de Primavera.





Nas Projeções de Inverno, a Comissão Europeia tinha antecipado uma subida do PIB de 4,1% para este ano e de 4,3% no próximo ano, mas a vaga de novas infeções do arranque de 2021 alterou os cálculos.Nesta atualização das projeções, a Comissão Europeia antecipa que a economia portuguesa consiga recuperar o seu nível de atividade pré-covid em "meados de 2022", presumindo que as medidas de confinamento continuam a ser aliviadas e que o financiamento da União Europeia para o Programa de Recuperação e Resiliência chega ao terreno.(notícia em atualização)