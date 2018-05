A comissária europeia com as pastas do mercado interno, indústria, empreendedorismo e PME considera que "os carros a diesel estão acabados", acreditando que "em alguns anos eles vão desaparecer por completo". "Essa é a tecnologia do passado", insistiu Elzbieta Bienkowska.

