A União Europeia está em negociações com as farmacêuticas Pfizer e BioNTech para acordar a compra de mais vacinas contra a covid-19.





De acordo com fonte envolvida no processo, o novo contrato em cima da mesa representa uma encomenda de 100 milhões de doses, com a opção de serem adquiridas mais 200 milhões.Caso o contrato vá para a frente e a opção seja acionada, a União Europeia irá adquirir o dobro das doses previstas.