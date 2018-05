A Bugatti informou esta quarta-feira que chegou ao número redondo de 100 Chirons produzidos, num total de 500. Este exemplar, que tem um preço a rondar os 2,5 milhões de euros, terá como destino a garagem de um milionário do Médio Oriente.

A marca com sede em Molsheim, em França, começou a produzir este "monstro" de 1500 cv no final de 2016 e definiu uma meta de 70 exemplares produzidos por ano. Recorde-se que cada modelo é montado à mão e conta com detalhes únicos, fruto das opções de personalização que a Bugatti disponibiliza aos seus clientes.

Este cliente em particular optou por uma combinação de azul escuro com detalhes em vermelho, com particular destaque para as jantes em preto e para o interior em pele vermelha.

O motor quad-turbo W16 de 8.0 litros que debita 1500 cv de potência e 1600 Nm de binário máximo não deixou ninguém indiferente desde que este modelo foi apresentado e é um dos grandes motivos pelo qual a Bugatti já tem mais de 300 clientes em lista de espera para garantir o Chiron.

Entretanto a marca que pertence ao grupo Volkswagen já mostrou uma edição especial do Chiron, denominada Chiron Sport, que tira alguma peso a este modelo e lhe garante um "look" ainda mais exclusivo. Mas a maior novidade ainda está por vir, é que recentemente a Bugatti organizou um evento privado para clientes onde terá mostrado um novo modelo. Até ao momento ninguém sabe ao certo de que se trata, mas um dos clientes presentes deixou fugir para a "net" que se trata de um modelo "limitado e controverso".

Certo, para já, é que apesar de já ter sido lançado no Salão Automóvel de Genebra de 2016 o Chiron continua a ser um dos automóveis mais exclusivos e potentes que o dinheiro pode comprar. Resta saber se a marca francesa algum dia lhe vai tentar acrescentar o rótulo de "mais rápido". É que muito se tem dito que a Bugatti quer "atacar" o recorde de velocidade máxima para um automóvel de produção, mas nunca nada foi confirmado… Até lá esta coroa pertence ao Koenigsegg Agera RS, que no final do ano passado atingiu os 447,6 km/h na Route 160, no Nevada (EUA).



Autor: Aquela Máquina