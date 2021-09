Em 2008 e 2009, Maria Silva viajou para Albufeira, no Algarve, para umas férias de sonho com o então marido e as duas filhas. As estadias custaram mais de 5.300 de euros.





Mas nada disto saiu do bolso da mulher. Foi Cristiano Ronaldo que, sem saber, suportou todos os custos, escreve hoje o 'Correio da Manhã' . As faturas foram até emitidas com os dados do jogador de futebol, mas as reservas feitas em nome do então marido de Maria.