Buscas na empresa Douro Azul de Mário Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Estão a ser realizadas buscas na sede da empresa Douro Azul. Trata-se da empresa de Mário Ferreira responsável pelos cruzeiros no Douro.As buscas estão a ser realizadas pela Autoridade Tributária e pelo DCIAP e dizem respeito a indícios fraude fiscal qualificada no negócio da compra e venda do navio Atlântida, avança o Correio da Manhã