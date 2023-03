Cabaz de alimentos com IVA zero vai incluir entre 30 e 40 produtos

O cabaz de alimentos que terá IVA zero anunciado esta sexta-feira pelo Governo vai incluir 30 a 40 produtos de primeira necessidade, como por exemplo, o leite, avança este sábado a TSF, acrescentando que a lista será o mais abrangente possível e vai incluir os produtos mais procurados pelos consumidores.Já a Rádio Renascença noticia, citando fonte ligada ao processo, que o cabaz deverá estar fechado na segunda-feira, depois de negociações entre produtores, distribuidores e Governo que estão a decorrer este fim de semana.A lista final poderá ser divulgada no início da semana que vem.A TSF diz ainda que as negociações estão longe de estar encerradas, mas estão a correr bem.O Governo anunciou sexta-feira um cabaz de bens alimentares essenciais com taxa de IVA de 0%, mas dependente da "existência de um acordo" com o setor da produção alimentar e com setor da distribuição "que permita manter esses preços estáveis durante um período de tempo".