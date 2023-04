Cada português pagou mais 883 euros em impostos no ano passado

Cada português pagou mais 882,5 milhões de euros ao Estado em impostos no ano passado comparativamente a 2021, noticia, esta terça-feira, o DN/Dinheiro Vivo, com base no relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), entregue na Assembleia da República.Segundo o jornal, a receita orçamental de 2022 aumentou 11.000 milhões de euros, graças em particular à vertente fiscal que disparou sobretudo com o contributo do IRC, IRS e IVA.Em concreto, o Estado arrecadou 61.879 milhões de euros, um crescimento de 8.825 milhões de euros ou de 16,6% face a 2021: a receita de impostos diretos (IRC e IRS) subiu 24,1% e a dos indiretos (como IVA ou ISP) 11,8%.