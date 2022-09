Cadeia HBO volta a triunfar em noite de Emmy com 38 estatuetas

A HBO e o serviço de streaming HBO Max recuperaram o lugar de topo nos prémios mais importantes do ano em televisão, ao vencerem 38 Emmy, esta madrugada, contra uma Netflix que desapontou.A cadeia obteve a estatueta mais cobiçada, com a terceira temporada de Succession a vencer o prémio de melhor série dramática, e deu a Matthew Macfadyen o primeiro Emmy como melhor ator secundário, na mesma produção.O criador Jesse Armstrong levou ainda para casa o galardão de melhor escrita para série dramática.Além disso, a HBO também saiu na frente com The White Lotus, que arrebatou a categoria de melhor minissérie, antologia ou filme para televisão com dez Emmy no total, ou mais do que qualquer outra série na 74.ª edição dos prémios da Academia de Televisão.A atriz Zendaya também conseguiu repetir o Emmy de melhor atriz pela série HBO Euphoria e Jean Smart bisou como melhor atriz em comédia com Hacks, também da cadeia.Com um total de 38 estatuetas, a HBO voltou assim a triunfar sobre a concorrência, algo que não tinha acontecido no ano passado. Desta vez, a Netflix ficou atrás da cadeia rival, com um total de 26 prémios.A pioneira do streaming conquistou seis estatuetas por Squid Game, incluindo melhor realização em série dramática para o coreano Hwang Dong-hyuk e melhor ator para Lee Jung-jae e cinco para Stranger Things em categorias técnicas. Ozark também rendeu a Julia Garner o prémio melhor atriz secundária em série dramática.Na comédia, a Apple TV+ demonstrou mais uma vez o seu poder, voltando a conseguir que Ted Lasso recebesse os prémios mais importantes, incluindo melhor série de comédia e melhor ator (Jason Sudeikis). No entanto, o drama Severance, que recebeu muitos elogios da crítica, não venceu os Emmy das principais categorias para que estava nomeado.Num ano em que o número de candidatos para apreciação da Academia de Televisão aumentou de forma considerável, é possível que venha a ser batido o recorde de séries em produção.Ainda assim, há turbulência entre as plataformas de streaming. A Netflix perdeu subscritores, pela primeira vez numa década, e a Warner Bros Discovery, que detém a HBO, estará a preparar-se para reduzir o número de funcionários depois de vários projetos terem sido cancelados.A 74.ª cerimónia dos prémios da Academia de Televisão decorreu, na segunda-feira à noite, em Los Angeles, e marcou o regresso ao Microsoft Theater, depois das restrições nos anos da pandemia de covid-19. O comediante Kenan Thompson foi o apresentador da noite.