A Câmara de Cascais acabou com a venda de bebidas álcoolicas nos postos de combustível do concelho a partir das 20 horas.





A medida surge depois de dezenas de jovens e adultos terem 'corrido' aos postos para comprar álcool provocando grandes ajuntamentos e violando as normas de saúde pública.O despacho foi assinado por Carlos Carreiras que anunciou a medida através do seu Facebook. A medida estará em vigor entre as 20h e as 8h durante o estado de calamidade.