Câmara de Lisboa entrega mais de 3.300 computadores a alunos do 1.º ciclo

Mais de 3.300 computadores portáteis com acesso à Internet, dos quais cerca de 250 adaptados para alunos com necessidades educativas especiais, vão ser disponibilizados pela Câmara de Lisboa a crianças do 3.º e 4.º anos do 1.º ciclo.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Câmara Municipal de Lisboa (CML) refere que prevê entregar na próxima semana "3.319 computadores portáteis e 3.319 'routers 4G' a alunos dos escalões A e B de apoio social, dos quais 254 são adaptados para alunos com necessidades educativas especiais".

Os alunos que irão receber os equipamentos foram sinalizados como não dispondo em casa de meios tecnológicos para acompanhar o ensino de aulas não presenciais.

Assim, lê-se na nota, estas crianças passarão "a dispor de melhores condições de aprendizagem com um equipamento adequado ao contexto de ensino à distância".

Os computadores e 'routers' poderão ser utilizados "até ao final do ano letivo, ou enquanto as aulas presenciais não regressarem", é indicado no comunicado.

Posteriormente, os equipamentos agora adquiridos pela autarquia serão usados para equipar as salas de aula do 1.º ciclo de Lisboa, "acelerando a transição digital destas escolas a cargo da CML, e contribuindo para alargar o leque de opções pedagógicas à disposição dos professores em ambiente de sala de aula, nomeadamente com recurso a plataformas interativas", é acrescentado.

O encerramento de todos os estabelecimentos de ensino foi uma das medidas avançadas pelo Governo em março para tentar conter a pandemia de covid-19.

Este fim de semana, o jornal Público avançou com a data de 1 de junho para a reabertura das creches, que estão encerradas desde 16 de março, tal como os restantes estabelecimentos de ensino.

Na segunda-feira recomeçam gradualmente as aulas presenciais no ensino superior, estando previsto para meados do mês o reinício das aulas para os alunos do 11.º e 12.º anos às disciplinas que realizem exames nacionais.

No entanto, a decisão do Governo sobre a reabertura das creches só será conhecida na quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Em relação às aulas do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, o Governo já anunciou que irão continuar em ensino à distância até ao final do ano letivo, em fim de junho.