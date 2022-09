Câmara do Porto vai apoiar 51 entidades e clubes desportivos com 100 mil euros

A Câmara Municipal do Porto vai apoiar através da linha "Retoma Desporto", com 100 mil euros, 51 entidades e clubes desportivos do município para a aquisição de material desportivo e médico-desportivo, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto esclarece que a linha "Retoma Desporto", que surgiu em 2021 para ajudar a minimizar o impacto das medidas restritivas da atividade desportiva devido à pandemia da covid-19, vai tornar o programa "num apoio regular destinado à preparação das épocas desportivas".

Na primeira edição, o programa atribuiu 70 mil euros a 55 entidades e clubes desportivos do município, estando previsto, nesta segunda edição, um aumento de 30% do valor a atribuir, passando para 100 mil euros, a 51 clubes desportivos.

Os valores a atribuir no âmbito do programa dividem-se em duas categorias, sendo que as entidades federadas com uma ou duas modalidades e menos de 100 atletas passam a receber 1.793,72 euros, enquanto as entidades federadas com mais de duas modalidades ou mais de 100 atletas recebem 2.242,15 euros.

Os apoios vão ser formalizados na quinta-feira, com a sessão de assinatura dos contratos prevista para as 18 horas na Casa de Chá do Parque da Pasteleira.

Citada no comunicado, a vereadora da Juventude e Desporto da Câmara Municipal do Porto, Catarina Araújo, salienta que os "próximos anos vão ser desafiantes" e que, por esse motivo, o município "continua a trabalhar na relação de maior proximidade com todos os agentes desportivos e apostar nas coletividades da cidade".

"Transformamos este instrumento de apoio num incentivo financeiro regular, o menos burocrático possível, para aquisição de material desportivo e material médico-desportivo", acrescenta.