Carlos Carreiras deu conta esta quarta-feira, através da sua página no Facebook, ter assinado um despacho que dita a interdição do acesso ao paredão marítimo de Cascais à população em geral, numa medida tomada como parte do plano de combate ao surto do coronavírus e que estará "em vigor enquanto vigorar o estado de emergência".





No despacho assinado, o presidente da Câmara Municipal de Cascais lembra que "se torna imperativo o isolamento social para conter a transmissão do vírus, evitando o contacto próximo entre pessoas e a respetiva movimentação e circulação", algo que entender do munícipio cascalense exige a tomada de "medidas excecionais" como esta.Lembre-se que o paredão marítimo de Cascais tem sido o cenário escolhido por várias pessoas para os seus momentos de lazer e exercício físico ao ar livre, o que levou naturalmente à aglomeração de pessoas naquela zona.