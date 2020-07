Câmaras de Lisboa, Oeiras e Loures vão avançar para metro ligeiro de superfície

As câmaras de Lisboa, Oeiras e Loures vão votar esta semana a aprovação de um "protocolo de cooperação" com o Metropolitano de Lisboa e a Carris, para desenvolver um projeto de metro ligeiro de superfície entre a Alcântara e Cruz Quebrada e entre Santa Apolónia e Sacavém, informam esta quarta-feira as três autarquias em comunicado conjunto.





O projeto tem um investimento estimado de 490 milhões de euros, que inclui a infraestrutura, o parque de material e oficinas (PMO) e o material circulante.O protocolo que será votado nas diversas câmaras esta semana visa "o estudo, o planeamento e a forma de concretização do projeto "LIOS, Linha Intermodal Sustentável" nas suas várias vertentes técnicas, ambiental, financeiras e operacionais até ao momento de lançamento da empreitada da linha", indicam as autarquias.

"Os municípios pretendem assegurar uma ligação rápida e estruturante de transporte público pesado entre as respetivas zonas ribeirinhas e os principais interfaces em Lisboa", assinala o documento.



A nova linha terá uma extensão de cerca de 24,4km e estará ligada com as linhas ribeirinhas, de elétrico e de comboio da Linha de Cascais e Linha do Norte, bem como a expansão da linha vermelha do Metropolitano de Lisboa em Alcântara.

"O desenvolvimento desta linha está a ser articulado com o Governo no âmbito de um conjunto mais vasto de investimentos em infraestruturas de transporte na Área Metropolitana de Lisboa", refere ainda o comunicado.



Os três municípios defendem também que sempre que possível seja "explorada a viabilidade de implementar corredores dedicados a modos ativos, pedonal e em bicicleta, paralelos aos corredores de transporte público estruturante que vierem a ser implementados".