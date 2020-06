Câmaras de Porto e Gaia enaltecem civismo dos populares e apontam fífia da DGS

As autarquias de Porto e Gaia elogiaram o civismo dos populares de ambas as cidades na noite de São João. Numa nota emitida no site da Câmara do Porto, a postura dos cidadãos numa data que costuma gerar grandes aglomerações foi vista como positiva, não se registando grandes incidentes.





No entanto, na mesma nota, a autarquia da Invicta apontou uma fífia da DGS, que apenas enviou as recomendações para as celebrações da noite de São João esta quarta-feira, na manhã seguinte às festividades."A Direção-Geral da Saúde divulgou esta manhã (já depois das 10 horas) recomendações para a noite de São João. As Câmaras Municipais do Porto e de Vila Nova de Gaia informam que a noite de São João se comemora a 23 de junho, ontem, e que decorreu com um elevado nível de civismo e cumprimento rigoroso generalizado de todas as normas atendendo à situação que o país vive relativamente à pandemia", podia ler-se na nota.De recordar que, para além das festividades, houve um dérbi entre FC Porto e Boavista.