Campanha "Nunca Desistir" reuniu mais de 630 mil euros e 150 toneladas de alimentos

A campanha #NuncaDesistir, uma parceria da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), TVI, Missão Continente e LAPS Foundation, angariou 639.241,13 euros para alimentar as famílias que precisam de apoio neste momento de emergência nacional. "A Missão Continente acrescentou a esta doação 150 toneladas de alimentos que já estão a ser distribuídos pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela Rede de Emergência Alimentar", esclarece o comunicado divulgado no site da FPF.





As primeiras toneladas de alimentos já começaram a ser entregues às delegações de Lisboa e do Porto da Cruz Vermelha Portuguesa e nos próximos dias serão entregues as 75 toneladas destinadas à Rede de Emergência Alimentar.