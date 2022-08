Canais internacionais da RTP falham futebol

O que muitos emigrantes mais temiam aconteceu mesmo: os canais internacionais da RTP não emitiram qualquer jogo da primeira jornada da Liga portuguesa de futebol, que terminou na segunda-feira. A televisão pública não chegou a acordo com a Sport TV, em tempo útil, para a transmissão de uma partida de Benfica, FC Porto ou Sporting. É a primeira vez que tal acontece desde que a principal competição do futebol nacional deixou de ser transmitida em Portugal em sinal aberto. Os portugueses a viver fora do nosso país estão, desta forma, impedidos de assistir gratuitamente à Liga.Leia o artigo na íntegra no Correio da Manhã