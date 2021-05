O Brasileirão, que começa já no próximo sábado, vai ser transmitido em Portugal no Canal 11, à semelhança do que aconteceu na época passada.





O canal da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) chegou a acordo com a GSRM, a agência detentora dos direitos da competição."Será mais uma oportunidade para os adeptos de futebol em Portugal poderem acompanhar os jogos em que são intervenientes os treinadores portugueses Abel Ferreira e António Oliveira", destaca o canal desportivo.Recorde-se que o português Abel Ferreira é o treinador do Palmeiras.