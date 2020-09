Canal11 passa a estar disponível em todas as operadoras

O Canal11 vai passar a estar disponível na operadora NOWO, ficando assim disponível em todas as operadoras de televisão em Portugal, anunciou a plataforma de conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol.

O Canal 11 foi lançado em 1 de agosto de 2019 nas operadoras NOS, Meo e Vodafone. Agora, é a vez da NOWO distribuir a plataforma de conteúdos da Federação Portuguesa de Futebol, refere uma nota do canal, dando conta que a inclusão do Canal 11 na oferta de serviços da operadora acontece a partir do próximo dia 15 de setembro.

O diretor do Canal 11, Pedro Sousa, salienta que este é um passo decisivo para podermos continuar a contribuir para o desenvolvimento do futebol nacional.

Já Renata Mayer, Marketing Manager da NOWO, destaque que é essencial o enriquecimento da grelha da NOWO com conteúdos de qualidade, relevantes e que correspondam às necessidades dos nossos clientes.