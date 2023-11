Canção “Grândola, Vila Morena” candidata a Património Nacional

A Câmara Municipal de Grândola vai candidatar a canção "Grândola, Vila Morena" a Património Nacional. A oficialização da candidatura será realizada no dia 29 de novembro, às 15h, na Casa Alentejo, em Lisboa.O evento faz parte de um programa comemorativo dos 50 anos do 25 de Abril, que será apresentado pelo presidente da Câmara de Grândola, António Figueira Mendes.Na cerimónia vão estar presentes figuras como o comandante Carlos Almada Contreiras, que indicou a canção em causa como senha da operação militar "Fim do Regime", Paulo Carvalho, que integrará o programa musical das comemorações, e o ilustrador André Carrilho, que criou a imagem gráfica das celebrações. Também Ana Paula Amendoeira, Diretora Regional de Cultura do Alentejo, e alguns representantes da associação José Afonso vão estar presentes.A cerimónia abarca ainda a degustação, dirigida pelo chef Vítor Sobral, de produtos regionais e vinhos do concelho.De forma a comemorar a data, serão também erguidos em todas as freguesias do concelho vários monumentos, tal como o que vai ser criado por Vhils e ainda outras obras de arte da autoria de reputados artistas nacionais.