Cantona deixa mensagem de apoio à Palestina e fala na "maior prisão ao ar livre do Mundo"

Eric Cantona mostrou esta terça-feira o seu apoio à Palestina, partilhando nas redes sociais uma mensagem inicialmente publicada pela ativista libanesa e canadiana Najwa Zebian, a propósito do conflito que se reacendeu no Médio Oriente nos últimos dias e que já levou à morte de milhares de pessoas."Defender os direitos humanos dos palestinianos não significa que és pró-Hamas. Dizer 'libertem a Palestina' não significa que és anti-semita ou que queres que todos os judeus se vão embora. 'Libertem a Palestina' significa libertar os palestinianos da ocupação de Israel, que há 75 anos lhes rouba os direitos humanos básicos", pode ler-se na mensagem."'Libertar a Palestina' significa deixar de encarcerar 2,3 milhões de palestinianos na maior prisão ao ar livre do Mundo, sendo que metade deles são crianças. 'Libertar a Palestina' significa acabar com o 'apartheid' imposto pelo governo de Israel. 'Libertar a Palestina' significa dar aos palestinianos o controlo de infraestruturas básicas da sua terra", acrescenta a mesma mensagem.