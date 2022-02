Cargueiro em chamas ao largo dos Açores levava mais de mil Porsches

O cargueiro Felicity Ace, com bandeira do Panamá, que ontem estava em chamas ao largo dos Açores , tinha a bordo cerca de quatro mil veículos do grupo Volkswagen com destino aos EUA. Os veículos destruídos teriam um valor de mercado de mais de 100 milhões de euros.Um email interno da divisão norte-americana do grupo automóvel alemão revela que o cargueiro transportava 3.965 veículos de diferentes marcas como a Volkswagen, Porsche, Audi e Lamborghini noticia esta quinta-feira a Bloomberg.Luke Vandezande, porta-voz da Porsche, indicou que a fabricante estima que cerca de 1.100 veículos da sua marca se encontrassem a bordo do navio em chamas.Um porta-voz da filial dos EUA da Lamborghini recusou comentar sobre o número de automóveis da marca de superdesportivos estavam a bordo do Felicity Ace.Em 2019, o grupo germânico sofreu um acidente semelhante quando o cargueiro Grande America se incendiou e afundou com mais de dois mil automóveis de luxo a bordo, incluindo modelos da Audi e Porsche.