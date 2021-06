Carlos Barbosa, fundador do Correio da Manhã, atual presidente do Automóvel Club de Portugal e antigo dirigente do Sporting, está de luto pela morte prematura do neto Martim, de 17 anos.



O jovem perdeu a vida na passada sexta-feira numa violenta colisão ocorrida entre o motociclo que conduzia e um automóvel ligeiro, em Alcácer do Sal (Setúbal).