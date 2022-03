Carlos Laranjeira lança primeira coleção de caricaturas no mercado de NFT's

O caricaturista português Carlos Laranjeira vai lançar, no próximo dia 27 der março, a sua primeira coleção de caricaturas no mercado de NFT's. A coleção, que se designa 'Caricatur'Art' e que assenta em muito em figuras do futebol mundial, será composta por 50 NFT e lançada no maior mercado americano de NFT's, Opensea.Todas as obras são feitas à mão e são 100 por cento únicas e exclusivas. Mediante objetivos, parte dos royalties será doada à Associação Peaceful Essence: Portugueses pela Paz, associação de ajuda a refugiados ucranianos em Portugal.