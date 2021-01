Carrinha de transporte de vacinas contra a Covid-19 despista-se na A2 perto da Marateca

O despiste de uma carrinha que transportava vacinas contra a Covid-19, na A2, em direção ao Sul, provocou na manhã desta quarta-feira ferimentos no motorista, que foi transportado pelos bombeiros ao Serviço de Urgência Básica de Alcávcer do Sal.

De acordo com a Proteção Civil, o acidente ocorreu ao km 60, pelas 11h30, e a carrinha ficou tombada lateralmente. As vacinas, sabe o CM, foram imediatamente transferidas para as viaturas da GNR que faziam a escolta e seguiram viagem para o destino. O CM já perguntou ao Ministério da Saúde se as vacinas foram danificadas e em concreto qual o destino.

O socorro foi prestado pelos bombeiros de Águas de Moura, GNR (que fazia a escolta) e Brisa.