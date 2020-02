Carro despista-se na Marginal e cai na praia de Carcavelos

Um veículo ligeiro despistou-se junto ao Hospital de José de Almeida, na Avenida Marginal, sentido Cascais - Lisboa, caindo para o areal.





Dentro da viatura seguiam duas pessoas, que ficaram com ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, após serem avaliadas no local por uma equipa do INEM. Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, a estrada está condicionada naquele sentido.No local encontram-se as equipas dos Bombeiros de Carcavelos e da Parede, assim como o INEM e a PSP, num total de 22 operacionais e nove veículos de apoio ao socorro.O alerta ocorreu cerca das 10h25.