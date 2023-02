Carros elétricos mais vendidos em janeiro em Portugal com líder inesperado

As entregas de ligeiros de passageiros totalmente elétricos em Portugal iniciaram 2023 com um novo recorde mensal. Os 2.253 veículos matriculados superam o anterior máximo histórico alcançado em setembro do ano passado.Com os veículos totalmente elétricos a serem uma aposta cada vez mais forte dos fabricantes, a lista das marcas que mais carros elétricos venderam no primeiro mês do ano traz várias surpresas, como avança o Negócios