As marcas automóveis advertem para a possibilidade de subida do preço dos carros novos já a partir de Setembro devido à entrada em vigor de um novo ciclo de medição das emissões poluentes. Este novo método, designado WLTP, deverá ter impacto no valor do imposto sobre veículos (ISV), que incide nas componentes de cilindrada e emissões de CO2.

Segundo o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal, Hélder Pedro, citado pelo Diário de Notícias esta segunda-feira, o agravamento nas emissões ligado às tabelas em vigor pode representar uma subida de "40% ou 50%" no valor do imposto a pagar, sobretudo nos segmentos mais altos. "Os aumentos médios dos preços dos carros deverão andar entre os dois mil e os três mil euros só por causa do imposto", contabilizou o responsável de comunicação da Nissan, António Pereira Joaquim, falando em "reflexos naturais" nas vendas e nas receitas fiscais.





