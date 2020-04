O meu nome é Ricardo Costa e sou CEO do grupo Bernardo da Costa. Um grupo de empresas familiar que nasceu em Braga no ano de 1957 e conta já com membros da sua terceira geração na gestão do negócio. Temos 164 pessoas a trabalhar connosco, 82 das quais em Portugal.





Talvez já tenham ouvido falar de nós quando em 2017 fomos a primeira empresa em Portugal a criar um Departamento da Felicidade, que, como o nome indica, procura criar condições para que as pessoas que trabalham connosco sejam mais felizes.Também fomos notícia nos momentos em que oferecemos viagens à nossa equipa (ou um salário extra às pessoas que, por algum motivo, não podiam viajar). Juntos estivemos em Punta Cana, passamos por Cuba, México, Jamaica e, por último, Cabo Verde. Este ano, entre os dias 9 e 16 de Junho, estava previsto irmos todos ao Egito.Leia o artigo na íntegra no Negócios