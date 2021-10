Sete estabelecimentos, entre eles a Casa do Benfica, em Espinho, foram assaltados, está madrugada de domingo.





Além do espaço da Casa do Benfica de Espinho, o assaltante roubou os restaurantes 'Poeta' e o 'Olha que Três', o bar 'Casa Viela', uma mercearia na rua 66, o café Boémia e uma loja de reparação de eletrodomésticos na Rua 8.Na 'Casa Viela', o assaltante destruiu e levou o dinheiro da máquina de tabaco.Na Casa do Benfica, o homem roubou uma garrafa, já usada, de Whisky. De todos os locais assaltados, o ladrão levou as moedas que estavam na caixa registadora.