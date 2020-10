Casa Pia: Carlos Cruz quer condecoração de volta e indemnização de 20 mil euros

O antigo apresentador de televisão, Carlos Cruz, quer recuperar o título de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique que recebeu em 2000 e que foi exonerado devido a uma lei que estabelece que todos os condecorados perdem os títulos se forem condenados a pena superior a três anos, avança a edição deste sábado do Expresso.

Carlos Cruz, que foi condenado a seis anos de prisão por abuso de menores no processo Casa Pia, ficou sem a condecoração atribuída pelo ex-Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo reconhecimento do "trabalho na difusão e desenvolvimento do audiovisual em Portugal" e avançou para o Supremo Tribunal Administrativo, alegando que a decisão é "inconstitucional" e pedindo uma "indemnização simbólica" de 20 mil euros.

O apresentador considera que "ficou magoado" e que sentiu a exoneração como "uma ofensa gratuita à sua integridade pessoal" uma vez que se reporta a factos "que nada têm a ver com a matéria em causa no processo porque foi condenado", refere a ação judicial, citada pelo Expresso.