Casados há 52 anos, venceram o coronavírus separados e este foi o seu primeiro abraço

Giorgio e Rosa estão casados há 52 anos. Ambos ficaram infetados pelo novo coronavírus, e recuperaram no hospital de Cremona, Itália - mas em quartos diferentes. Os médicos, enternecidos com a história do casal, decidiram fazer-lhes uma surpresa.





"Giorgio é uma daquelas pessoas a quem não podemos não afeiçoar-nos, nunca se lamenta, agradece sempre. A certo ponto, confessou-nos a tristeza que tinha por querer voltar a casa e para a sua Rosa", explicou Manuela Denti, médica do hospital, ao site Cremona Oggi . Felizmente, Rosa recuperou depressa e recebeu alta mais cedo que Giorgio.Face à melhoria de ambos, os médicos surpreenderam o casal e levaram Rosa até Giorgio. O seu abraço ficou imortalizado numa fotografia. "Foi um daqueles momentos que não se esquecem. Nenhum de nós conseguiu conter as lágrimas. Abraçaram-se muito, trocaram palavras doces, foram dez minutos de ternura em que se quiseram assegurar que o outro estava bem de saúde. Esperamos que Giorgio se junte a Rosa depressa. Também não vê a hora de revwer Willy, o cão que vive com eles há 17 anos", relatou ao Cremona Oggi a médica Manuela Denti.