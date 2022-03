Casas de oligarcas russos ocupadas por ativistas: «Vocês ocupam a Ucrânia, nós ocupamo-vos»

Em Londres, a casa do magnata russo do alumínio Oleg Deripaska foi ocupada por cinco pessoas esta segunda-feira. Duas delas, relata o jornal The Guardian, são naturais da Europa de Leste mas não da Ucrânia; porém, sentem que os seus países também estão sob ameaça da Rússia. Os ocupantes identificam-se como anarquistas e planeiam abrir a mansão, com "demasiados quartos para contar" e que incluem um cinema e uma adega, a refugiados em fuga da guerra. Leia o artigo completo na 'Sábado'.